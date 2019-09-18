أرملة الشهيد العميد عادل رجائي: محتاجين إعلام حرب أكتوبر (فيديو)

قالت سامية زين العابدين، أرملة الشهيد العميد عادل رجائي، إنه يجب على كل إعلامي شريف أن يكون مُوجّه ضد الإرهابيين والعملاء والخونة الذين يحاربونا.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد مع الإعلامي أحمد موسى، أن مصر بحاجة إلى إعلام 1956، 1960، 1967، وإعلام حرب أكتوبر والاستنزاف، مشيرة إلى ضرورة الوقوف وراء الدولة المصرية.



وأوضحت أن مصر بحاجة إلى كل قلم وكل صوت حر، متابعة: "لن نسمح لأحد من الإرهابيين والعملاء والخونة من جرجرة بلدنا نحو الدمار".



واستنكرت ما يفعله إعلام الإرهابيين من الاستعانة بالفنانين "الرقعاء" بالحديث ضد مصر في قنواتهم الحقيرة، مؤكدة أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بأشخاص وطنيين وفنانين محترمين.