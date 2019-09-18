توتنهام يهدر نقطتين أمام أولمبياكوس

تعادل أولمبياكوس اليوناني مع ضيفه توتنهام الإنجليزي بنتيجة 2-2، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.



تقدم توتنهام في الدقيقة 25 عن طريق مهاجمه هاري كين من ركلة جزاء، قبل أن يضيف البرازيلي لوكاس مورا الهدف الثاني للفريق الإنجليزي في الدقيقة 30.



وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، سجل دانييل بودنيسي هدف تقليص الفارق لأولمبياكوس، قبل أن يسجل ماتيو فالبوينا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 53.

