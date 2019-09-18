سعد لمجرد يطرح "يخليك لي" عبر "يوتيوب".. فيديو

طرح الفنان المغربي سعد لمجرد، أغنية جديدة تحمل اسم "يخليك لي"، عبر صفحته الشخصية بموقع "يوتيوب".



الأغنية من كلمات جلال الحمداوي، ومن إنتاجة، ورغم مرور أقل من ربع ساعة على طرحها إلا أنها تجاوزت الـ 60 ألف مشاهدة.



وكان أخر أعمال سعد لمجرد أغنية "إنساي"، التي تخطت الأرقام القياسية للمشاهدة في وقت وجيز جدًا حيث تجاوزت نسبة مشاهدتها 144 مليون مشاهدة.

