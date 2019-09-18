بعد استعدادت الجيش.. "نفط الكويت" ترفع حالة التنبيه الأمني لمستوى استثنائي

أعلن القطاع النفطي بدولة الكويت، رفع درجة الاستعداد القصوى نظرًا للتغييرات الملحوظة في مستوى التهديد القومي فضلًا عن الوضع الأمني الحالي، وفقًا لما ذكرته صحيفة "قبس" الكويتية.



وذكرت مصادر محلية للصحيفة الكويتية، أنه سيتم رفع حالة التنبيه الأمني لشركة نفط الكويت إلى مستوى استثنائي، على أن يتم تنفيذ جميع التدابير الأمنية الوقائية المرتبطة بها على الفور.



يأتي ذلك بعد إعلان رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداتها ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لحماية أمن البلاد، لا سيما في ظل الأوضاع المتفاقمة التي تشهدها المنطقة، حسبما أفادت صحيفة "الراي" الكويتية.



وأوضحت رئاسة الأركان، أن الجيش الكويتي يقوم بتنفيذ التدريبات الجوية والبحرية للوصول على أعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية للجيش وذلك من خلال تنفيذ تدريبات للرماية الحية للقوة البحرية والقوة الجوية.



وشددت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي على ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الإلتفات لأية شائعات يتم تداولها من أي مصدر.