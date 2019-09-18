التعادل السلبي يحسم مواجهة كلوب بروج وجالطة سراي

خيم التعادل السلبي على لقاء كلوب بروج البلجيكي مع ضيفه جالطة سراي التركي اليوم الأربعاء، في مستهل مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى في مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.



ويلتقي جالطة سراي في الجولة المقبلة التي ستجرى في الأول من تشرين أولأكتوبر الماضي، مع ضيفه باريس سان جيرمان، فيما يحل جالطة سراي ضيفا على ريال مدريد بالجولة ذاتها.

