جايجو: عودة إسبانيول للدوري الأوروبي ستكون مشهودة

أكد دافيد جايجو، المدير الفني لنادي إسبانيول الإسباني، اليوم الأربعاء، أن فريقه يتمتع بحالة معنوية جيدة للغاية قبل مستهل مشواره في دور المجموعات بالدوري الأوروبي أمام فيرينكفاروسي المجري، غدًا الخميس.



وقال جايجو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء قبل مباراة الغد: "سيكون يومًا مشهودًا، إسبانيول لم يشارك في منافسات دور المجموعات منذ وقت طويل، لم يشارك منذ 12 عامًا، نتمتع بحالة معنوية جيدة، هي الأفضل".



ويمر إسبانيول بحالة فنية ومعنوية جيدة، بعد أن حقق فوزا مهما (2-1) على إيبار في الدوري الإسباني "الليجا".



وتحدث جايجو عن هذا الأمر، قائلًا: "أمام إيبار أسسنا القاعدة التي يمكننا أن ننطلق منها نحو التطور في اللعب بعد ذلك، كنا فريقًا صلبًا وشرسًا".



وتابع: "كان أمرًا جيدًا بالنسبة لنا، ندرك أن علينا أن نقطع خطوة للأمام في النواحي الهجومية، سنرى إذا ما كنا سنتمكن من تحقيق هذا غدًا".

