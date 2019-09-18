طائرة قطر تخسر أمام كازاخستان بكأس آسيا

خسر المنتخب القطري للكرة الطائرة أمام كازاخستان 13، اليوم، في إطار مباريات ترتيب المراكز ببطولة كأس آسيا المقامة حاليا بالعاصمة الإيرانية طهران.



وجاءت نتائج الأشواط 21-25، 23-25، 25-13، 22-25.



ورغم الخسارة تصدر الفريق القطري المجموعة بفارق شوط عن كازاخستان، بعد فوزه في المباراة الأولى في هذه المرحلة على عمان بثلاثية نظيفة، في حين خسر المنتخب الكازاخستاني أمام سريلانكا بشوط مقابل ثلاثة.



ويلعب المنتخب القطري مع إندونيسيا غدا في أولى مبارياته بالمرحلة الاخيرة، والتي سوف يكون التنافس فيها على المراكز من التاسع وحتى الثاني عشر.



ويسعى العنابي لتحقيق المركز التاسع وحجز مقعد في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو2020، والتي ستقام بالصين في شهر يناير المقبل.