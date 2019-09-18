غدًا.. محاكمة معاون مباحث الوايلى و8 آخرين بتهمة ضرب مواطن حتى الموت

تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة، غدا الخميس، محاكمة معاون مباحث قسم شرطة الوايلى و8 آخرين (أفراد شرطة) بذات القسم، لاتهامهم بالاعتداء بالضرب والتعذيب على مواطن على نحو أسفر عن وفاته، واستعمال القسوة مع اثنين آخرين.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجى، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام وجوزيف إدوارد، وسكرتارية محمد الجمل وهاني رشاد.



كان المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، أحال فى وقت سابق، المتهمين إلى محكمة الجنايات، وهم جميعا مخلى سبيلهم، فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة الحوادث، والتى أسندت إليهم اتهامات بارتكابهم لجرائم الضرب المفضي إلى الموت واستعمال القسوة معتمدين فى ذلك على سلطان وظيفتهم على نحو يمثل إخلالا بشرف الوظيفة العمومية، وحيازة أحدهم (أمين شرطة) لسلاح غير مرخص.