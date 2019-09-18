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رياضة

نصيحة سواريز تصرف نظر برشلونة عن نجم يوفنتوس

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:16 م
سواريز
سواريز
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن الأورجوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، نصح ناديه بعدم التعاقد مع نجم يوفنتوس.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن سواريز طلب من مسؤولي برشلونة إلغاء فكرة التعاقد مع مواطنه رودريجو بينتانكور، لاعب وسط يوفنتوس، لأنه لا يناسب معايير وطريقة لعب برشلونة.

وكان يوفنتوس مهتمًا ببيع بعض لاعبيه، في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، حيث حدد عددًا من الأسماء التي يمكن أن تغادر "آليانز ستاديوم"، ولعل أبرزهم لاعب الوسط الألماني إيمري كان، كما ارتبط اسم بينتانكور أيضًا بالخروج من يوفنتوس.

وعرض "كان" على برشلونة وباريس سان جيرمان، لكن الصفقة لم تتم، لعدم التوصل لاتفاقات.

وفي ظل بحث برشلونة عن لاعب وسط جديد تحسبًا لرحيل إيفان راكيتيتش، صوب البلوجرانا أنظارهم نحو بينتانكور، لكن يبدو أن سواريز كان له رأي آخر.

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