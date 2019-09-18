مانشستر يونايتد يُحصن نجمه بعقد جديد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأربعاء، تحصين نجمه بعقد جديد، ليظل مع الفريق حتى صيف 2024.



ووقع السويدي فيكتور ليندلوف مدافع مانشستر يونايتد، على عقد جديد مع النادي الإنجليزي، ليظل في ملعب أولد ترافورد حتى يونيو 2024.



وانضم اللاعب الدولي السويدي البالغ من العمر 25 عاما إلى المان يونايتد في صيف 2017، وشارك في 74 مباراة حتى الآن، وهناك بند يسمح بتمديد العقد لعام إضافي.



وقال المدرب أولي جونار سولسكاير لموقع النادي على الإنترنت: "أشعر بسعادة غامرة لأن ليندلوف سيبقى مع مانشستر يونايتد. نتطلع جميعا إلى العمل معا لتحقيق النجاح وإعادة النادي إلى المكانة التي يستحقها".