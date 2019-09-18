النحاس: أرفض منصب الرجل الثاني في الفراعنة

علق عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، على أنباء تدريبه لمنتخب مصر، بعد أن تردد اسمه في الأيام الماضية.



وقال النحاس في مؤتمر صحفي "التواجد في منتخب مصر شرف كبير، ولكني أرفض منصب الرجل الثاني، ولذلك رفضت الأمر واعتذرت لاتحاد الكرة عن عدم قبول العرض".



وأضاف "من أسباب رفض التواجد ضمن الجهاز الفني للفراعنة، هو قرب انطلاق الموسم الجديد وطموحاتي مع المقاولون العرب بتقديم موسم مميز بعد التدعيمات القوية التي أبرمتها الإدارة هذا الصيف".



وتابع: "سبق وأن عرض النادي الأهلي علي، التواجد في منصب الرجل الثاني ولكني فضلت الاستمرار مع المقاولون العرب".



وتحدث عماد النحاس عن رحيل هداف الدوري خلال الموسم المنقضي، أحمد علي، إلى صفوف بيراميدز بقوله "نمتلك البدائل لتعويضه".



ونوه: "المقاولون العرب يمتلك بعض العناصر المميزة في مركز رأس الحربة، وبالتالي لن نتأثر برحيل أحمد علي".