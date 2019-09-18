فاران يتمنى ضم نجم سان جيرمان لريال مدريد

تمنى الفرنسي رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد، لو أن مهاجم باريس سان جيرمان يلعب مع في فريقه.



ويستعد ريال مدريد لمواجهة باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، بباريس، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



وقال فاران في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" قبل المباراة المرتقبة: "أرغب دائمًا في تواجد مبابي ضمن صفوف فريقي، فأنا أحبه سواء في المنتخب الوطني أو في النادي".



وأضاف: "يتمتع بصفات جيدة، كما أنه لاعب رائع أيضًا.. هذا الموسم سيكون في باريس، لكننا لا نعرف ماذا سيحدث في المستقبل".



وأتم: "في ريال مدريد لدي أشياء إيجابية كثيرها لأقولها له، لكنه يعلم بالفعل".



ويغيب مبابي عن مواجهة ريال مدريد، بسبب الإصابة، كما يغيب معه كلًا من كافاني ودراكسلر لنفس السبب، بينما يغيب نيمار للإيقاف.