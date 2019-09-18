فايلر يشرح للاعبي الأهلي عيوب ومميزات الزمالك

انتظم ثنائي الأهلي رمضان صبحي وشريف إكرامي في تدريبات الفريق، مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل بكأس السوبر المصري.



وظهر رمضان صبحي وإكرامي بمستوى جيد بعد مشاركتهما في تدريب اليوم، واطمأن الجهاز الفني على حالتهما الفنية والبدنية، عقب تغيبهما عن مران الأمس بإذن من الجهاز الفني، لظروف أسرية.



وحرص المدرب رينيه فايلر خلال التدريبات على التركيز على عدد من الجوانب الفنية، وفي مقدمتها بناء الهجمة واللعب المباشر للأمام، وإنهاء الهجمات بشكل صحيح لاستغلال الفرص، إلى جانب الضغط على المنافس وتضييق المساحات.



وحاول السويسري خلال التدريبات تطبيق عدد من الجمل والأمور، بعد مشاهدة عدة مباريات للزمالك خلال الفترة الأخيرة ومعرفة نقاط القوة والضعف في الفريق الأبيض، وشرحها للاعبين بشكل نظري خلال محاضرات الفيديو قبل خوض المران.



كما خاض الرباعي سعد سمير ومحمد محمود وعربي بدر ومحمد عبد المنعم تدريبات تأهيلية على هامش المران تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني.