إيقاف تنظيم كأس رابطة الأندية الفرنسية

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين، اليوم الأربعاء، أن كأس رابطة الأندية المحلية لن تقام بداية من الموسم المقبل وحتى إشعار آخر.



وأضافت الرابطة في بيان "قرر مجلس إدارة رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين وجمعيتها العمومية إيقاف تنظيم كأس الرابطة عقب نسخة 2019-2020".



وتابعت: "اعتمادًا على مقتضيات السوق، ستحتفظ الرابطة بحق إعادة إطلاق البطولة في المستقبل".



وفشلت رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين، في ضمان حقوق البث في الفترة ما بين 2020 و2024.