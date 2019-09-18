روبرتسون يهرب من هجوم جماهير ليفربول

قرر الأسكتلندي أندي روبرتسون، ظهير أيسر ليفربول، غلق حسابه على "تويتر"، بعد هزيمة الريدز أمام نابولي، مساء أمس الثلاثاء، في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وارتكب روبرتسون ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول لنابولي في الدقيقة 80، بعدما تدخل على قدم خوسيه كاييخون.



وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد وجه مجموعة من مشجعي ليفربول انتقادات حادة لروبرتسون، وحملوه مسؤولية خسارة المباراة.



وحاول المدافع الأسكتلندي الهروب من تلك الانتقادات بغلق حسابه على "تويتر"، خصوصا أنها المرة الأولى التي يتعرض فيها لهذا الأمر، حيث يعتبر من أهم وأفضل لاعبي ليفربول على مدار الموسمين الماضيين.



في الوقت ذاته، أدانت مجموعة كبيرة من مشجعي ليفربول، منتقدي روبرتسون على ما فعلوه، وحملوهم مسؤولية غلق حسابه.