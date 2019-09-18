كاري يعلن موقفه من المشاركة في الأولمبياد

يعتزم ستيفن كاري نجم الدوري الأمريكي للمحترفين، المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في العاصمة اليابانية طوكيو، صيف العام المقبل.



وصرح كاري، الذي يلعب في فريق جولدن ستيت واريورز لشبكة (إيه إي بي إن) في مقابلة جرت معه اليوم الأربعاء "هذا ما أخطط له بالتأكيد، لم أكن أبدا في الفريق الأولمبي".



وأضاف كاري "لقد شاركت في تتويج المنتخب الأمريكي بلقبين لكأس العالم، لكن الأولمبياد هي التجربة التي أريدها، ونأمل أن يكون العام المقبل".



واحتل منتخب الولايات المتحدة المركز السابع في بطولة العالم الماضية، محققا أسوأ ترتيب في تاريخه بالمونديال، دون مشاركة كاري وعدد من النجوم الكبار في بطولة الدوري الأمريكي.



وأضاف كاري "ما زلنا الأفضل"، على الرغم من اعترافه بأن ذلك يعتمد على تمسك اللاعبين بالتزامهم باللعب في الأولمبياد.