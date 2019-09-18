ستيفن كاري يعتزم المشاركة مع المنتخب الأمريكي في أولمبياد طوكيو

يعتزم ستيفن كاري نجم بطولة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة (إن بي أيه) المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في العاصمة اليابانية طوكيو صيف العام القادم، حيث يسعى منتخب الولايات المتحدة لمحو آثار مشاركته المخيبة في بطولة العالم للعبة التي أقيمت في الصيف مؤخرا.

وصرح كاري، الذي يلعب في فريق جولدن ستيت ووريورز لشبكة (إيه إي بي إن) في مقابلة جرت معه اليوم الأربعاء "هذا ما أخطط له بالتأكيد. لم أكن أبدا في الفريق الأولمبي".

أضاف كاري "لقد شاركت في تتويج المنتخب الأمريكي بلقبين لكأس العالم. لكن الأولمبياد هي التجربة التي أريدها. ونأمل أن يكون العام المقبل".

واحتل منتخب الولايات المتحدة المركز السابع في بطولة العالم الماضية، محققا أسوأ ترتيب في تاريخه بالمونديال، دون مشاركة كاري وعدد من النجوم الكبار في بطولة الدوري الأمريكي.

أضاف كاري "ما زلنا الأفضل"، على الرغم من اعترافه بأن ذلك يعتمد على تمسك اللاعبين بالتزامهم باللعب في الأولمبياد.