اليوم.. بدء حملة توزيع الشنط المدرسية على الأسر الأكثر احتياجًا

تبدأ غرفة القاهرة التجارية، اليوم الخميس، في تنفيذ مبادرة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية في توزيع 1000 شنطة مدرسية مجهزة بمستلزماتها على الأسر الأكثر احتياجًا.



وتأتي مبادرة الغرفة كبداية للغرف التجارية على مستوى الجمهورية في توزيع "10" الآف شنطة على الأسر الأكثر احتياجًا في المحافظات المختلفة وهي المبادرة التي أعلنت عنها وزارة التموين بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية خلال افتتاح معرض "أهلا مدارس" بقاعة الصندوق الاجتماعي بمدينة نصر الذي نظمته غرفة القاهرة بداية سبتمبر الحالي.



وقال المهندس إبراهيم العربي إن، التبرع بـ1000 شنطة عن طريق غرفة القاهرة يأتي من منطلق الدور الاجتماعي والتكافلي من التجار المنتسبين للغرفة تجاه مواطنيهم من خلال تبرعهم بعدد من هذه الشنط والباقي ستتحمل تكلفته المالية الغرفة.



وقال العربي، إن مساندة الغرفة لتلاميذ المدارس وطلاب الجامعات أمر ضروري لتخفيف الأعباء على هذه الأسر في ظل متطلبات الموسم الدراسي الجديد، مشددًا على أهمية الدور المجتمعي والتكافلي للتجار المنتسبين للغرف التجارية في مختلف المحافظات.