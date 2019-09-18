الأهلي يؤدي مرانه استعدادا لمباراة الزمالك بكأس السوبر

أجرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكثر من تقسيمة للاعبي الفريق في المران المسائي، اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة ضمن استعدادات الأهلي لمواجهة الزمالك بعد غد الجمعة على كأس بطولة السوبر.



وقام فايلر بتقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات خاضت أكثر من تقسيمة فنية قوية للاطمئنان على حالة الجميع قبل مباراة الزمالك التي ستقام على استاد برج العرب في الإسكندرية.



وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالأهلي تدريبات قوية للرباعي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير الذين حصلوا على وحدات تدريبية متنوعة، وبعد المران أدى شريف إكرامي ومحمد الشناوي حارسا الأهلي تدريبات بدنية إضافية شملت الجري حول الملعب.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا غدًا الخميس في برج العرب بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة الزمالك على كأس السوبر.



