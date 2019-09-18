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خبير بترول دولي يشيد بشركات البتروكيماويات التي افتتحها السيسي

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 07:58 م
الدكتور رمضان أبو
الدكتور رمضان أبو العلا،
رباب الأهواني
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قال الدكتور رمضان أبوالعلا، خبير البترول الدولي، إن الاستراتيجية التي تتخذها الدولة بإنشاء مشروعات بتروكيماوية جديدة تُنفذ طبقا للقيادة السياسية بضرورة عمل قيمة مضافة لجميع ثرواتنا البترولية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية DMC، أن من أهم الثروات هو الغاز الطبيعي الذي يدخل في صناعة البتروكيماويات وصناعات أخرى كثيرة مثل صناعة الأسمدة وغيرها.

وأوضح أن المليون وحدة حرارية بريطانية إذا تم بيعها كغاز فقط، لا يزيد قيمتها علي12 إلى 15 دولارا، مشيرا إلى أنه إذا تم عمل قيمة مضافة لها، فمن الممكن أن تصل قيمتها إلى عشرة أضعاف تلك القيمة، أي بما يعادل 100 إلى 120 دولارا.

وتابع: هناك صناعات مثل البولي إيثيلين يدخل في منتجات كثيرة وتصنعه شركات البتروكيماويات المصرية ومن بينها شركة سيسكو التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عامين، والتي حققت نجاحًا منقطع النظير، بالإضافة إلى وجود مشروع كبير في العلمين الجديدة باستثمارات كبيرة لتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي وصناعة البتروكيماويات.

واستطرد: "يجب أن نستفيد من وجود مصر كمركز للغاز الطبيعي في الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن كل الغاز المُكتشف في منطقة الشرق الأوسط في المياه العميقة لن يتم استخدامه وتصديره إلا من خلال البنية التحتية المصرية.

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