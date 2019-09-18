رئيس هيئة ميناء الإسكندرية يستقبل وفدًا برلمانيًا

واستعرض رئيس هيئة ميناء الإسكندرية خلال اللقاء عملية تطوير الميناء وأبرز المشكلات والتحديات التي تواجهه.





قال رئيس ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين، إن هناك تطويرا مستمرا للميناء، مشيرا إلى دراسة منظومة تستهدف الحفاظ على البيئة وتقليل عادم الماكينات وآثر الضوضاء على الأحياء المائية وتقليل مخلفات السفن.وأكد شاهين، خلال استقباله وفد برلماني بمجلس النواب، اليوم الأربعاء - أن هناك تطويرا وعملا مستمرا وخطة شاملة لعمل إدارة واستراتيجية ثابتة لإدارة وتوحيد شكل الإدارة بكل الموانئ المصرية.وأوضح أن أهم منظومة بالإسكندرية هي الإدارة الإلكترونية لميناء الإسكندرية، وستكون الأفضل بالشرق الأوسط وحركة العمل جيدة، مشيرا إلى احتياج ميناء الإسكندرية لصيانة مستمرة، باعتباره من أقدم الموانئ في مصر والعالم، ويحتاج إلى تحديث كبير لاستقبال حركة الركاب نظرا للأهمية السياحية للإسكندرية.وتفقد الوفد البرلماني برئاسة النائب أحمد رسلان رئيس لجنة العلاقات الخارجية أعمال التطوير بالميناء، وضم الوفد كلا من "إبراهيم أبوشعيرة - سحر صدقي أمين سر اللجنة - اللواء حمدي عبدالوهاب - مي البطران - أشرف رحيم - جمال محفوظ - أحمد الشريف - شادية خضير - سامح السايح - إلهام المنشاوى - حسنى حافظ - سامى رمضان".