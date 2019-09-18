ترامب: لدينا خيارات عسكرية للرد على إيران بعد هجمات أرامكو

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية، لديها عدة خيارات للرد على إيران فيما يتعلق بالهجوم على منشآت النفط بشركة "أرامكو" السعودية.



وقال الرئيس الأمريكي، في كلمته بحضور مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد روبرت أوبراين: "هناك العديد من الخيارات للتعامل مع إيران بما يشمل الخيار العسكري"، مضيفًا: "سنفرض عقوبات جديدة على إيران خلال 48 ساعة".



وأشار ترامب إلى أن الأمم المتحدة لها دور مهم في التحقيقات بهجمات أرامكو بالسعودية، مشددًا على أن سياسة واشنطن تجاه إيران لم تتغير كثيرًا.



وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن إيران تقف وراء الهجمات على المدنيين في السعودية عبر وكلائها في اليمن، مشيرًا إلى أن الهجوم الأخير على حقلي "أرامكو" في "بقيق" و"خريص" امتداد لهجمات سابقة تقف خلفها إيران.



وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنه تم استخدام 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز في الهجوم على المنشآت النفطية التابعة لشركة "أرامكو"، مشيرًا إلى أن نوع الأسلحة المستخدمة في الهجمات لا تمتلكها جماعات الحوثي، مؤكدًا أن الهجمات لم تأت من اليمن.