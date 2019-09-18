وزير المالية السوداني: آفاق تعاون كبيرة مع مصر

وأضاف البدوي، في تصريح لوكالة السودان للأنباء "سونا"، اليوم الأربعاء - أن مصر أبدت استعدادها لتسخير علاقاتها في المحيطين الإقليمي والدولي لمساعدة السودان في مساعيه لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعفاء ديون السودان الخارجية.





وأوضح البدوي، أن المباحثات ركزت على أهمية تواصل الاجتماعات بين الجانبين لتعزيز التعاون في المجالات الزراعية والكهرباء، وضرورة تفعيل الاتفاقيات السابقة الموقعة بين البلدين بجانب التفكير في إقامة علاقات اقتصادية كبرى تبدأ من القاعدة على مستوى رواد الأعمال في الدولتين.





قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور إبراهيم البدوي، إن هناك آفاق تعاون كبيرة بين السودان ومصر، تمكن البلدين من الانتقال إلى مشاريع استراتيجية كبرى لصالح الشعبين الشقيقين.وأشار وزير المالية السوداني، الذي يرافق رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في زيارته إلى القاهرة، إلى أن مصر أبدت أيضا استعدادها لدعم المتضررين من السيول والأمطار والفيضانات من خلال تسيير قوافل طبية وتقديم مساعدات عينية.وأشاد بالعلاقات الأزلية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، منوها بأن مباحثات الجانبين المصري والسوداني، تطرقت إلى مجالات التعليم والصحة وكيفية الاستفادة من تجارب البلدين لخدمة مصالح شعبي وادي النيل.وقال وزير المالية السوداني، إن المباحثات التي جرت اليوم بمجلس الوزراء بين الجانبين المصري والسوداني، والتي ترأسها رئيسا الوزراء مصطفى مدبولي وعبدالله حمدوك، ناقشت الكثير من القضايا التي تهم الشعبين منها القضايا المتعلقة بالاقتصاد، خاصة مشروعات الربط الكهربائي.ودعا وزير المالية السوداني إلى التفكير أيضا في مشاريع استراتيجية كبرى لتشبيك الاقتصاديات الإقليمية، باعتبار أن السودان ومصر يمتلكان سواحل مطلة على البحر الأحمر يمكن الاستفادة منها لخدمة اقتصادات المنطقة، خاصة الدول المغلقة جغرافيا مثل إثيوبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى ودولة جنوب السودان.