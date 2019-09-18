"البترول": مشروعات بتروكيماوية تدخل حيز التنفيذ باستثمارات تتجاوز 2 مليار دولار

قالت الإعلامية سارة حازم، إن وزارة البترول أكدت على الدور المهم الذي تلعبه مشروعات البتروكيماويات في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف قطاع البترول في تعظيم القيمة المضافة من الثروات البترولية.



وأضافت خلال برنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية DMC: أن وزارة البترول أشارت إلى أن تنامي الإنتاج المحلي من الثروة البترولية يدعم الخطط التوسعية لهذه الصناعة الحيوية.



وذكرت أن عددا من مشروعات البتروكيماويات الجديدة دخلت حيز التنفيذ باستثمارات تقدر بأكثر من 2 مليار دولار.



وتابعت أن الوزارة أكدت على مراعاة الشركات باستمرار لتطورات السوق وآلياته والإسراع بتنفيذ المشروعات الجديدة مع الالتزام الكامل في تطوير الوحدات الإنتاجية القائمة وتطبيق كافة اشتراطات الأمن والصحة المهنية في تنفيذ كافة الأعمال.

