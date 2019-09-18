مفاجآت ميتسوبيشي في معرض "طوكيو"

أعلنت شركة ميستوبيشي اليابانية المصنعة للسيارات مشاركتها بمعرض طوكيو الدولي للسيارات المقرر انطلاقه أكتوبر المقبل.



ووفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن ميتسوبيشي نشرت صورة تشويقية لطراز جديد كليا لم تكشف اسمه سيكون هو الطراز المشارك بفعاليات المعرض الياباني الدولي.



وقال الموقع الأمريكي إن هذا الطراز الجديد من ميتسوبيشي مرجح أن يكن ضمن فئة SUV ويعمل بمحرك كهربائي ونظام قيادة all – wheel رباعي الدفع.



ومن المرتقب أن تكشف شركة ميتسوبيشي طرازا آخر ضمن فعاليات معرض طوكيو الدولي للسيارات، سيكون باسم Triton Absolute، وسيكون طرازا اختباريا للعرض فقط.