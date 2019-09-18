مميزات يوفرها نظام iOS 13 في هواتف آيفون 11

ينتظر عشاق هواتف آيفون بشغف نظام تشغيل أبل iOS 13 الذي سيكون متاحا للتحميل مجانا بدءا من الأربعاء الموافق 19 سبتمبر، ويمكن تحميل تطبيق Filmic Pro من متجر أبل مقابل 18 دولارا أمريكيا.



هذا الشغف ليس من فراغ خاصة أن نظام التشغيل الجديد سيتيح ميزات مهمة لهاتف أبل الجديد آيفون 11 وهواتف أخرى لعملاق التكنولوجيا الأمريكية.



وإذا كنت مترددا في شراء هاتف آيفون 11 الجديد بسبب السعر المرتفع، فقد تكون مهتما بمعرفة أن واحدة من أفضل ميزات آيفون 11 ستكون متاحة في هاتفي آيفون XS وآيفون XR.



ووفقا لموقع 9to5Mac التقني، في الحدث السنوي لشركة أبل الأسبوع الماضي، عرضت شركة أبل Apple إصدارا جديدا من تطبيق FiLMiC Pro يتم تشغيله في هواتف آيفون 11 برو.



وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أثار العرض التوضيحي إعجاب الحضور فبفضل نظام التشغيل القادم iOS 13، يمكن لتطبيق FiLMiC Pro التسجيل من كاميرات متعددة في آن واحد.



بمعنى أن التطبيق سيتيح التسجيل من الكاميرا الأمامية والخلفية معا في وقت واحد، على سبيل المثال، أو تسجيل مقطع من العدستين الواسعة الفائقة والعريضة الجديدة في وقت واحد.



لن تتوفر هذه الميزة في جميع هواتف آيفون التي تدعم نظام التشغيل iOS 13، لأنه تتطلب الميزة قدرات كبيرة من الأجهزة وقدرة المعالجة، وفقا لموقع 9to5Mac.



مع ذلك، ستتوفر الميزة الجديدة متاحة في هاتفي آيفون XS وآيفون XR وطرز iPad Pro الجديدة، بالإضافة إلى تشكيلة هواتف آيفون 11 الجديدة.



تحتاج هذه الميزة على معالج قوي ونظرا لأن هاتفي آيفون XS وXR تستخدم معالج A12 قد تكون هناك بعض القيود المفروضة أثناء الاستخدام.



ولم تختبر شركة أبل عملية التقاط مقاطع الفيديو من خلال كاميرات متعددة عبر هواتف آيفون 11 الجديدة أثناء الحدث السنوي.



ومن المتوقع أن الميزة في هاتف آيفون 11 قادرة على تسجيل مقاطع فيديو من خلال جميع كاميرات الجهاز الثلاث في وقت واحد بدقة كاملة بسبب المعالج الجديد والكاميرا المطورة، واستخدام الـ4 كاميرات في هاتف آيفون 11 برو.