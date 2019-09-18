لافروف يبحث مع نظيره الألماني التسوية في أوكرانيا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع نظيره الألماني هايكو ماس، آفاق تنفيذ اتفاقات مينسك للتسوية في أوكرانيا.



وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية أن الوزيرين الروسي والألماني ناقشا تنفيذ حزمة تدابير مينسك للتسوية في أوكرانيا، والتي تم بحثها في اجتماع مستشاري السياسة الخارجية لقادة بلدان "صيغة نورماندي"، والتي لم يدعمها ممثل كييف في اجتماع مجموعة الاتصال.

وكان مندوب روسيا في مباحثات مينسك، بوريس جريزلوف، قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن كييف بموقفها تعرض عقد قمة " رباعية نورماندي" (فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا) للخطر برفضها التوقيع على "صيغة شتاينماير"، التي تحدد إجراءات تنفيذ القانون المتعلق بالوضع الخاص لمنطقة "دونباس" جنوبي شرق أوكرانيا.



وقال غريزلوف عقب المحادثات في مينسك عاصمة بيلاروسيا:" إن النتيجة الرئيسية لاجتماع مجموعة الاتصال هو رفض كييف التوقيع على صيغة شتاينماير".