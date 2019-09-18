وزير الرياضة يستقبل مسئولي الشركة المصرية الألمانية

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بيتر دمبروستي، وبالمن وليام، وسلوى عبدالعزيز، ومحمد حسون مسئولي الشركة المصرية الألمانية تحت التأسيس لبحث آليات التعاون مع الوزارة.



وتناول اللقاء بحث اماكنية إنشاء مشروعات استثمارية متخصصة في مجال التعليم والرياضة، تشمل مدارس دولية رياضية وجامعات علوم الرياضة.



وتقدم المدارس والجامعات خدمات تعليمية ورياضية مميزة في علوم الرياضة كالطب الرياضة، القوانين والرياضة، الإدارة والرياضة والعديد من تخصصات العلوم المتداخلة المرتبطة بالمجال الرياضي.