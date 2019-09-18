وزير الدفاع الأمريكي: سندافع عن النظام الدولي الذي تقوضه إيران

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر،اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستدافع عن النظام الدولي الذي تقوضه إيران بعد الهجوم غير المسبوق على منشأتي أرامكو بالمملكة العربية السعودية، حسبما أفادت قناة " الحرة " الأمريكية.



يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو توجه إلى جدة، الأربعاء، للقاء مسؤولين سعوديين لبحث الهجوم على أرامكو، في زيارة تستمر حتى الخميس.



وأكد بومبيو أن الصواريخ المستخدمة في هجوم أرامكو لم تأت من جنوب السعودية وهذا يجعل ادعاءات الحوثيين بأنهم مصدر الهجوم كاذبة، مؤكدا أن الهجوم تقف وراءه إيران.



وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق الأربعاء، عن تشديد كبير للعقوبات المفروضة على إيران، في أعقاب هجوم إرهابي على منشأتي نفط بالسعودية، السبت، ألقت واشنطن باللوم فيه على طهران.