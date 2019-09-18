مانشستر يونايتد يمدد عقد مدافعه السويدي ليندلوف حتى 2024

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تمديد عقد مدافعه السويدي فيكتور ليندلوف لمدة 5 مواسم مقبلة، ليستمر مع الشياطين الحمر حتى عام 2024.





وانضم المدافع السويدي إلى مانشستر يونايتد صيف عام 2017 قادما من بنفيكا البرتغالي بعقد يمتد إلى صيف 2022.





وقال ليندلوف - على الموقع الرسمي اليوم الأربعاء - "أحب لعب كرة القدم واستهدف مساعدة الفريق للفوز بالألقاب ورد الدين للجماهير"، مضيفا أنه سيقدم كل ما لديه لإعادة مانشستر يونايتد لمكانته".وأضاف: "ما زالت صغيرا وأعرف إمكانية تطوري وبمساعدة المدرب ورفاقي، أؤمن أن النادي سيعود كبيرا"وأشارت تقارير صحفية مؤخرا إلى أن الإدارة عرضت زيادة راتب ليندلوف إلى 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة فريق استانا الكازاخستاني، مساء الغد في الجولة الأولى من مرحلة مجموعات الدوري الأوروبي.