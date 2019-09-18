سامسونج تطرح هاتفا جديدا ببطارية عملاقة

طرحت شركة سامسونج، الأربعاء، بشكل رسمي هاتفها الجديد Galaxy M30s الذي يعد نسخة مطورة من الهاتف السابق Galaxy M30 ببطارية قوية سعتها 6000 ميلي أمبير.



وتم تزويد الهاتف بشاشة سوبر أموليد بحجم 6.4 إنش بدقة FHD+ ويعمل بمعالج Exynos 9611 مع 4GB و6GB ذاكرة عشوائية و64GB و128GB ذاكرة تخزين يمكن زيادتها عبر منفذ للذاكرة الخارجية.



ويحتوي الهاتف على 3 كاميرات خلفية بدقة 48 ميجابيكسل و13 ميجابيكسل و5 ميجابيكسل، أما الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل.



ويعمل الجهاز بمعالج Exynos 9611، ويدعم الذاكرة العشوائية بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة التخزين بسعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت.



وتم تزويد الجهاز ببطارية قوية جدا سعتها 6000 ميللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 15W.



ويتوفر الهاتف في متاجر سامسونج الإلكترونية للطلب المسبق بسعر يبدأ من 200 إلى 250 دولارا أمريكيا.