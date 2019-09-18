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مصر

خطة لتنمية قدرات تحديث منظومة الرى وإجراءات الضبطية القضائية

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 07:28 م
الدكتورة إيمان سيد،
الدكتورة إيمان سيد،
وائل القمحاوى
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عقدت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع عضو مجلس إدارة شركة NIRAS والمسئولة عن تنفيذ أنشطة مشروع EU- WATER STARS؛ لبحث تقدم سير العمل بالمشروع، وحث الشركة على سرعة تنفيذ برنامج تنمية القدرات الخاص بتحديث منظومة الرى وإجراءات الضبطية القضائية.

وأكدت رئيس قطاع التخطيط، ضرورة الإنتهاء من المسودة النهائية لتحديث الخطة القومية ٢٠٣٧، واستكمال تقييم التجارب الناجحة والمميزه لتطبيق نظم الري الحديث "رش – تنقيط " بالمحافظات المختلفة، وتقييم تجارب المزراعين المشاركين في المسابقة القومية الثانية لترشيد استهلاك المياه للمزراعين "حافظ عليها.. تلاقيها" التى تنظمها وزارة الموارد المائية والرى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وساهمت طرق الري الحديثة في توفير عدد ساعات التشغيل وتوفير كميات الأسمدة المضافة، مشيرا إلى نتائج تطبيق التجربة التى تمثلت فى توفير كميات من مياه الرى تعادل 30-35%، توفير الأسمدة بنسبة 25%، وتقليل عدد ساعات تشغيل الطلمبة وبالتالي خفض تكاليف الطاقة بنسبة 20%، وزيادة الإنتاج بما يعادل 15-18%.

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