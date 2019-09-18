توقف تنظيم كأس الرابطة الفرنسية الموسم المقبل

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين لكرة القدم، أن كأس رابطة الأندية المحلية لن تقام بداية من الموسم المقبل وحتى إشعار آخر.



وأوضحت الرابطة - في بيان صادر اليوم الأربعاء - أن مجلس إدارة رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين وجمعيتها العمومية قرر إيقاف تنظيم كأس الرابطة عقب نسخة 2019-2020.



وأشارت إلى أنه اعتمادا على مقتضيات السوق، تحتفظ الرابطة بحق إعادة إطلاق البطولة في المستقبل".

يشار إلى أنه تم إطلاق البطولة عام 1995، وفاز باريس سان جيرمان بثمانية ألقاب لها وهو رقم قياسي على صعيد البطولة.

