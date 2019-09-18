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بث مباشر مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان كول كورة|Realmadrid vs PSG

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 06:37 م
جريدة الدستور
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يجتمع ريال مدريد و باريس سان جيرمان مرة أخرى في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بينما يواجه المتنافسان المباراة الافتتاحية في العاصمة الفرنسية. 

الفريقان موجودان في المجموعة الأولى ، وينضم إليهما كلوب بروج البلجيكي والنادي التركي غلطة سراي ، مع كل من ريال و باريس سان جيرمان هما المرشحان الثقيلان للتقدم إلى دور الـ 16. قد تعطي ميزة طفيفة للزوار.

إليك كيف يمكنك مشاهدة المباراة وما يجب معرفته:

دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد مقابل باريس سان جيرمان
التاريخ: الأربعاء ، 18 سبتمبر
الوقت: 3 مساءً ET
الموقع: Parc des Princes في باريس
قناة تلفزيونية: TNT و TUDN
البث: fuboTV (جرب مجانًا)
الصعاب: ريال مدريد +210 | PSG +120 | ارسم +260
الوقائع المنظورة

ريال مدريد: عاد عدن هازارد من الإصابة ، وهذا يعد دفعة كبيرة لهذا الفريق ، لكنه لم يجد الثبات بعد رحيل كريستيانو رونالدو. إن زيادة عدد حارس المرمى السابق كيلور نافاس يضيف إلى الحافز ، حيث سيبحث فريق زين الدين زيدان عن البداية المثالية والعودة إلى وضع المتنافس الحقيقي.

ونيمار سيغيب بسبب الإيقاف (سيغيب عن مباراتين في دوري أبطال أوروبا لبدء الموسم). المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي ينضم إلى إنتر ميلان وقد يطلب منه القيام بالكثير في الهجوم.

توقعات ريال مدريد مقابل باريس سان جيرمان


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