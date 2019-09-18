تركيب 1000 قطعة مرشد لاستهلاك المياه بالوادي الجديد

قال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الوادي الجديد المهندس حسام محمد، إنه وصل 1000 قطعة مرشد لاستهلاك المياه من إجمالي 5000 قطعة تم التعاقد عليها.



وأضاف رئيس الشركة أنه يجرى حاليا البدء في أعمال التركيب وذلك في إطار الاستراتيجية العامة للدولة لترشيد استخدامات المياه ومواجهة التحديات المائية الملحة، موضحا أن التجربة جاري تنفيذها بعدد من المصالح الحكومية والمساجد كمرحلة أولي قبل تعميمها علي باقي القطاعات والمنازل.

وأشار رئيس الشركة أن هذه التجربة تساهم بدورها في تخفيض قيمة فاتورة الاستهلاك وتقليل هادر المياه بنسبه 60 %.

