"جنوب سيناء": قادرون على استضافة البطولة العربية والأفريقية للميني فوتبول

قال محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة على أتم استعداد لاستضافة بطولات الـميني فوتبول العربية والأفريقية والعالمية لما لها من دور كبير في جذب الشباب نحو ممارسة الرياضة، مشيرا إلى أهمية مشاركة فرق من المحافظة في أول دوري مصري للعبة والذي سينطلق في شهر فبراير القادم.



جاء ذلك خلال استقبال المحافظ اليوم الأربعاء، لرئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، أحمد سمير سليمان، بمكتبه بشرم الشيخ، في إطار جولات رئيس الاتحاد للتعريف باللعبة، ونشرها في كل المحافظات المصرية والبحث عن المواهب الشابة وخلق أجيال جديدة في كل ربوع مصر.



تناول اللقاء شرح قوانين اللعبة وعرض فيديوهات تتعلق بطبيعتها، حيث أن لعبة "الميني فوتبول" هي نوع من لعبة كرة القدم تشبه كرة الصالات، نشأت في كندا، وانتشرت في العقد 1980 في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى، قبل أن تصبح ذات شعبية واسعة في أمريكا الجنوبية.



وقال المحافظ في بيان اليوم "نبارك للاتحاد المصري للميني فوتبول الفوز بتنظيم البطولة العربية للعبة، ونحن قادرون على استضافة فعالياتها وتوفير كل الإمكانيات إذا عرض علينا ذلك ونتمنى أن نرى لاعب من جنوب سيناء يمثل منتخب مصر في البطولة.

ومن جانبه.. أعرب رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير سليمان،عن سعادته لحسن الاستقبال وكرم الضيافة والأفكار المتميزة لاستضافة البطولات.



وقال سليمان، إن رياضة الميني فوتبول تنطلق اليوم من مدينة السلام مدينة شرم الشيخ وأتمنى أن يمثل أبناء جنوب سيناء فرقهم في أول دوري مصري للعبة، فهذا يعتبر شيئا هاما بالنسبة لنا جميعا، مضيفا "مصر وقيادتها دائما تهتم بأبنائها وشبابها في ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية لشباب مصر في كافة المجالات.

