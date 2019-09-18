وزير الداخلية التونسي يبحث مع هيئة الانتخابات عملية التأمين

بحث وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي مع وفد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الاستعدادات المشتركة لتأمين الانتخابات التشريعية والجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.



وذكرت وزارة الداخلية التونسية - في بيان - أن الاجتماع، الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، ضم كلا من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون وعضويها حسناء بن سلمان وعمر الميساوي، إلى جانب عدد من الإطارات الأمنية بالوزارة.



يشار إلى أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية جرت في 15 سبتمبر الجاري، وقد أسفرت عن فوز كل من قيس سعيد ونبيل القروي، فيما من المقرر إجراء جولة الإعادة في موعد أقصاه 13 أكتوبر المقبل.. بينما من المزمع إجراء الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر المقبل.