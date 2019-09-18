الأربعاء 18 سبتمبر 2019 الموافق 19 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مباريات

ريال مدريد VS باريس سان جيرمان| بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان| PSG

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 06:32 م
جريدة الدستور
طباعة
يواجه ريال مدريد نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتضم المجموعة الأولى أيضًا برفقة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، فريقي جالطة سراي التركي وكلوب بروج البلجيكي.

ويعاني الريال في مباراة اليوم سبعَة غيابات، خمسة مصابين هم: مارسيلو، مودريتش، فالفيردي، إيسكو وأسينسيو إضافة إلى سيرجيو راموس وناتشو المعاقبين بالإيقاف لمباراة. 

ومن جانبه يعاني -أيضًا- الفريق الفرنسي من الغيابات، إذ أكد أنه سيخوض مباراة ريال مدريد في غياب نجميه إدينسون كافاني وكيليان مبابي بسبب الإصابة، كما تضم قائمة غيابات الفريق للإصابة أيضًا المدافع الألماني تيلو كيرير، ومواطنه يوليان دراكسلر.

ويمتلك ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ”13 مرة“، سجلاً رائعاً أمام الأندية الفرنسية.

ريال مدريد لم يخسر في آخر 10 مباريات أوروبية ضد الأندية الفرنسية، إذ فاز الفريق الملكي في 8 مباريات وتعادل في مباراتين.

آخر 4 مباريات لنادي ريال مدريد أمام الأندية الفرنسية كانت أمام باريس سان جيرمان، وفاز الريال في 3 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة.

تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ21:00 بتوقيت القاهرة، الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، ، وتذاع عبر شاشة قناة بي إن سبورت 1، ويعلق عليها التونسي رؤوف خليف.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث حي ومباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول Liverpool اليوم يلا شوت لايف اون لاين بث مباشر ليفربول ضد PSG يوتيوب HD

يلا شوت الآن مشاهدة ليفربول Liverpool ضد باريس سان جيرمان PSG بث مباشر اليوم 18-9-2018 دوري أبطال أوروبا (Neymar vs Mohamed Salah)

بث حي ومباشر| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مجاناً بي إن سبورت (BEIN SPORT) | مشاهدة Liverpool VS PSG

مشاهدة مباراة ليفربول Liverpool ضد باريس سان جيرمان PSG | رابط بث مباشر يلا شوت يوتيوب يلا شووت Liverpool VS PSG |كورة لايف (محمد صلاح - Mohamed Salah)

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

السيسى يقرر تجديد مسجد الإمام الحسين

منذ يوم

هبوط أرضي بشارع صلاح سالم والمحافظ يصدر عدة تكليفات (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

بالمستندات.. الملف الأسود لـ"الأميرة إسماعيل الضبع" المسيئة للدولة المصرية

منذ ساعة و نصف

التحالف العربى يكشف تفاصيل استهداف منشأتى أرامكو

ads

الصور

image description

حضره جمعة وهاشم.. كواليس المؤتمر الصوفي العام في صور

image description

المؤتمر الدولى الثالث لقيادات تكنولوجيه المعلومات والاتصالات

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

image description

محمد أبو مسلم.. يحصد المركز الأول في تزيين السيارات عالميا

الأكثر قراءة

بالمستندات.. الملف الأسود لـ"الأميرة إسماعيل الضبع" المسيئة للدولة المصرية

انخفاض أسعار الذهب 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 682 جنيهًا للجرام

التحالف العربى يكشف تفاصيل استهداف منشأتى أرامكو

فرج عامر يفجر مفاجأة حول تولي حسام حسن قيادة المنتخب

أيام زمان

لأن كلاهما مُلوّن

تعرف على كواليس طلاق أمينة رزق بعد 11 يومًا من الزواج

تعرف على سبب فقدان سيد مكاوي لبصره.. ومحاولة والدته التبرع بإحدى عينيها له

"رب ضارة نافعة".. حادث سيارة أنقذ أمينة رزق من عملية نصب كبيرة

الصحة

سرعة انتشار الأوبئة تهدد بقتل 80 مليونًا في يومين

الأطعمة الغنية بالحديد تزيد من فرصة الإصابة بالسرطان

دراسة: النوم المتأخر يزيد وزن المراهقات

لخطورته.. تعرف على الكمية المناسبة من "واقي الشمس"

الرئيس نيوز

عبد الغفار: العلاقة بين مصر والسودان ليست "علاقة محاور"

حمدوك لـ"مدبولي": ننظر بإعجاب للتجربة المصرية.. ونتطلع للإستفادة منها

السيسي لـ"حمدوك": مصر حريصة على عودة السودان لدوره الطبيعي

المالكي: 25 طائرة مسيرة وصاروخا قصفت "أرامكو"

منوعات

روسيا تحتجز 161 كوريًا شماليًا اصطادوا فى بحر اليابان

استئصال "قرن شيطان" من رأس هندي

مسابقة عالمية للجزارين في كاليفورنيا 2020

كينيا تتسلم 6 مروحيات أمريكية في ديسمبر

كشكول

رئيس جامعة أسيوط: توفير سبل الدعم العلمى لطب الأقصر فى أول عام دراسى لها

إعفاء أبناء العاملين والأساتذة بطنطا من مصروفات البرامج بنسبة 25%

رئيس جامعة المنوفية يوافق على زيادة قيمة التكافل للطلاب

جامعة عين شمس: 15 أكتوبر أخر موعد لغير المسددين للمصروفات الدراسية

إسلام سياسي

الانفجارات تضرب شمال سوريا وتقتل مدنيين

"أسوشيتد برس": "فيسبوك" أنشأ أوتوماتيكيا مئات الصفحات المؤيدة لـ "داعش" و"القاعدة"

مصادر يمنية: الإخوان تستخدم المؤسسات الخيرية لدعم التنظيمات المسلحة

الداخلية تعلن مقتل 9 إرهابيين فى مدينتى العبور و15 مايو


زيت وسكر

 أضرار “الباديكير” قبل موعد الطبيب

تعرف على حجم أحمال شبكة الكهرباء اليوم

سقوط مافيا لتهريب الأسمدة المدعمة بأسوان

تطوير الخدمات الطبية المقدمة لسجناء الشرقية

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
انقلاب الفساد الناعم
ماجد حبته
ثورة الفئران!
د.مينا بديع عبدالملك
الأمانة التى نفتقدها فى حياتنا
سيد عبدالقادر
الكومبارس الخونة.. سيموتون غرباء
المزيد

الثقافة

"ثقافة الفيوم" تناقش المشكلة السكانية وآثارها على المجتمع

ندوات ومحاضرات بفرع ثقافة أسيوط

حفل كورال الصولفيج بقصر الأمير طاز الخميس المقبل

اليوم.. مناقشة "تراث محمد عبد العزيز مرزوق" بمكتبة القاهرة الكبرى

صفحتنا ع الفيس بوك