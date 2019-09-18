الأمن الكويتي يبحث مع سفير كومونولث أستراليا التعاون المشترك

وقال (الأمن الوطني) الكويتي - في بيان صحفي - "إنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها".





بحث رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي الشيخ ثامر العلي الصباح، اليوم الأربعاء، مع سفير كومونولث أستراليا لدى الكويت جوناثان جيلبرت، أوجه التعاون المشترك.وأضاف: أنه تم أيضا بحث أهم القضايا المشتركة التي تهم البلدين، ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.