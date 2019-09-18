الأمن الكويتي يبحث مع سفير كومونولث أستراليا التعاون المشترك
الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 06:30 م
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بحث رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي الشيخ ثامر العلي الصباح، اليوم الأربعاء، مع سفير كومونولث أستراليا لدى الكويت جوناثان جيلبرت، أوجه التعاون المشترك.
وقال (الأمن الوطني) الكويتي - في بيان صحفي - "إنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها".
وأضاف: أنه تم أيضا بحث أهم القضايا المشتركة التي تهم البلدين، ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.