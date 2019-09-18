بوتين يترقب لقاء نظيره الصيني في قمتي "بريكس" و"أبيك"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "إنه يترقب لقاء الرئيس الصيني شى جين بينج أثناء قمتين قادمتين، قمة مجموعة (بريكس) ومنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)".



وأضاف بوتين - خلال لقائه مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كيتسيان، اليوم الأربعاء - "آمل بأننا سنتمكن من اللقاء مع الرئيس الصيني في إطار فعاليتين كبيرتين قادمتين، هما قمة دول (بريكس) وقمة منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، اللتين ستجريان في نوفمبر القادم".



وأكد الرئيس الروسي أن أحد أهم أحداث العام الجاري في العلاقات الروسية الصينية، هى زيارة الرئيس الصيني شى جين بينج إلى روسيا.