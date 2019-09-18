الرئيس التونسي المؤقت يبحث مع وزير الدفاع الوضع الأمني

بحث الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر مع وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي مستجدات الوضع الأمني والعسكري بالبلاد.



وذكرت الرئاسة التونسية - في بيان - أن الناصر استعرض خلال اللقاء، الذي عقد اليوم الأربعاء، بقصر قرطاح، جاهزية المؤسسة العسكرية استعدادا لبقية المحطات الانتخابية.



وأفاد الزبيدي بأن رئيس الجمهورية كلفه بالقيام بزيارات تفقدية لمختلف المنشآت العسكرية المتواجدة بالمناطق الحدودية التونسية.