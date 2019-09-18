وول ستريت تنخفض ترقبًا لقرار المركزي الأمريكي

تراجعت الأسهم الأمريكية عند الفتح، الأربعاء، متأثرة بتحذير فيديكس بشأن أرباح العام بأكمله، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.



وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 35.41 نقطة أو 0.13% إلى 27075.39 نقطة، وفقا لرويترز.



وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.20 نقطة أو 0.14% إلى 3001.50 نقطة.



وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 11.39 نقطة أو 0.14% ليصل إلى 8174.62 نقطة.



ويترقب المتعاملون ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسات، الأربعاء، مع توقعات قوية بخفض في أسعار الفائدة، واجتماع بنك اليابان غدا الخميس الذي قد يسفر عن مزيد من الإجراءات التحفيزية.