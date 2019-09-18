ضبط وكر لـ"داعش" القبض على إرهابي داخله جنوب كركوك

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، ضبط وكر تابع لتنظيم "داعش" جنوب كركوك والقبض على "إرهابي" كان مختبئًا داخل الوكر.



وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "إن قوات استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات، وبناء على اعترافات أحد المتهمين المقبوض عليهم، تم ضبط وكر تابع لعصابات (داعش) الإرهابية في وادي الشاي، حيث تم إلقاء القبض على أحد الإرهابيين كان مختبئًا داخل الوكر".