افتتاح صالة الجمباز بكلية التربية الرياضية ببنى سويف

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، صالة التمرينات والجمباز الجديدة بكلية التربية الرياضية، بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه، وذلك في إطار مشروع وزارة التعليم العالي لتطوير العملية التعليمية.



وأوضح رئيس الجامعة - في بيان اليوم - أن الصالة الجديدة تسهم بشكل فعال في إقامة العديد من الأنشطة الرياضية المتنوعة داخل الكلية بجانب تدريس مادة التمرينات والجمباز، فضلا عن أنها تعد خطوة متقدمة لافتتاح أكاديمية متخصصة في الجمباز لخدمة الطلاب ومجتمع الجامعة المحيط بها.