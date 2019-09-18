نقابة الطيارين ببريطانيا تلغي الإضراب في "بريتيش ايروايز"

أعلنت نقابة الطيارين في بريطانيا (بالبا) اليوم الأربعاء، إلغاء الإضراب الذي كان مقررا في شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش اير وايز) يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري.

وأعربت النقابة عن أملها في أن يؤدي هذا القرار بالشركة المملوكة لمجموعة شركات الطيران الدولية، "أي إيه جي" إلى تغيير موقفها و"التفاوض بجدية".

وحذرت "بالبا" من أنه في حال رفضت "بريتيش ايروايز" إجراء "مفاوضات جديدة مجدية"، فإنها ستحتفظ بحق الدعوة إلى إضرابات أخرى.

كان إضراب الطيارين في "بريتيش ايروايز" منتصف الأسبوع الماضي أدى إلى إلغاء عدد هائل من الرحلات، إذ أن الشركة اضطرت إلى إلغاء كل رحلاتها تقريبا.

كانت الشركة عرضت على قائدي طائراتها في يوليو الماضي زيادة في الرواتب بنسبة 5ر11% على مدار ثلاث سنوات، غير أن هذا العرض قوبل بالرفض.

وعزت "بالبا" الرفض إلى أن الطيارين اضطروا إلى تحمل خسائر كبيرة في الأوقات الصعبة اقتصاديا، ومن ثم فهم يريدون الآن الحصول على جزء كبير من الأرباح.