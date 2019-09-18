الأربعاء 18 سبتمبر 2019 الموافق 19 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مباريات

جودة HD| مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم| بث مباشر يلا شوت

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 06:26 م
جريدة الدستور
طباعة
مازالت الساحرة المستديرة تخطف انظار العشاق في جميع أنحاء العالم وبالاخص في اللقائات الهامه ذا السطح الساخن كما هو حال مباراة اليوم مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم، الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019.

ويحتضن مباراة اليوم ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث المباراة الهامة والمرتقبة التي ينتظرها الملايين من عشاق كورة القدم في جميع أنحاء العالم والوطن العربي والتي ستجمع بين عملاقي الكرة فريق ريال مدريد الأسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي في إطار دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2019-2020، ويتوقع الجميع أن تكون مباراة الليلة من أقوى المباريات في هذه البطولة.

مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد اليوم بث مباشر

تأتي مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان الليلة ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الأولى التي تعد من أقوى المجموعات في هذه البطولة، حيث تضم المجموعة كلا من ريال مدريد الأسباني، ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، وفي نفس اليوم تقام مباراة جالطة سراي التركي، وكلوب بروج البلجيكي”، والملفت للنظر ان الفريق الملكي يعاني في مباراة الليلة من كثرة الإصابات والغيابات العديدة، حيث سيغيب عنه ما يقرب اكثر من سبعة لاعبين هم " مارسيلو، مودريتش، فالفيردي، إيسكو، أسينسيو، وراموس"، كذلك سيعاني الفريق الفرنسي من غياب اثنين من ألمع نجومه هم "كليان إمبابي، وكافاني".

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة لها بث مباشر

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إقامة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء 18-9-2019 على أرضية وحيضتن ملعب حديقة الأمراء، وسوف تقام المباراة في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة والساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تذاع المباراة حصريا عبر قناة Bein Sports HD 1 AR. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الليلة شاهد مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر بجودة عالية HD

الليلة.. مشاهدة بث مباشر ليفربول وباريس سان جيرمان يوتيوب يلا شوت

بث بدون تقطيع مباراة ليفربول - محمد صلاح و باريس سان جيرمان - نيمار - اليوم لايف

مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و نصف

التحالف العربى يكشف تفاصيل استهداف منشأتى أرامكو

منذ أقل من ساعتين

انخفاض أسعار الذهب 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 682 جنيهًا للجرام

منذ حوالي 21 ساعة

الباز يكشف بالوثائق تفاصيل اتصالات مرسي بأيمن الظواهري

منذ يوم

فشل في اغتصابه.. تفاصيل مقتل "طفل قنا" على يد نجل حارس عقار

ads

الصور

image description

حضره جمعة وهاشم.. كواليس المؤتمر الصوفي العام في صور

image description

المؤتمر الدولى الثالث لقيادات تكنولوجيه المعلومات والاتصالات

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

image description

محمد أبو مسلم.. يحصد المركز الأول في تزيين السيارات عالميا

الأكثر قراءة

بالمستندات.. الملف الأسود لـ"الأميرة إسماعيل الضبع" المسيئة للدولة المصرية

انخفاض أسعار الذهب 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 682 جنيهًا للجرام

التحالف العربى يكشف تفاصيل استهداف منشأتى أرامكو

فرج عامر يفجر مفاجأة حول تولي حسام حسن قيادة المنتخب

أيام زمان

لأن كلاهما مُلوّن

تعرف على كواليس طلاق أمينة رزق بعد 11 يومًا من الزواج

تعرف على سبب فقدان سيد مكاوي لبصره.. ومحاولة والدته التبرع بإحدى عينيها له

"رب ضارة نافعة".. حادث سيارة أنقذ أمينة رزق من عملية نصب كبيرة

الصحة

الخامات اللامعة موضة الرجال فى شتاء 2020

سرعة انتشار الأوبئة تهدد بقتل 80 مليونًا في يومين

الأطعمة الغنية بالحديد تزيد من فرصة الإصابة بالسرطان

دراسة: النوم المتأخر يزيد وزن المراهقات

الرئيس نيوز

عبد الغفار: العلاقة بين مصر والسودان ليست "علاقة محاور"

حمدوك لـ"مدبولي": ننظر بإعجاب للتجربة المصرية.. ونتطلع للإستفادة منها

السيسي لـ"حمدوك": مصر حريصة على عودة السودان لدوره الطبيعي

المالكي: 25 طائرة مسيرة وصاروخا قصفت "أرامكو"

منوعات

روسيا تحتجز 161 كوريًا شماليًا اصطادوا فى بحر اليابان

استئصال "قرن شيطان" من رأس هندي

مسابقة عالمية للجزارين في كاليفورنيا 2020

كينيا تتسلم 6 مروحيات أمريكية في ديسمبر

كشكول

رئيس جامعة أسيوط: توفير سبل الدعم العلمى لطب الأقصر فى أول عام دراسى لها

إعفاء أبناء العاملين والأساتذة بطنطا من مصروفات البرامج بنسبة 25%

رئيس جامعة المنوفية يوافق على زيادة قيمة التكافل للطلاب

جامعة عين شمس: 15 أكتوبر أخر موعد لغير المسددين للمصروفات الدراسية

إسلام سياسي

الانفجارات تضرب شمال سوريا وتقتل مدنيين

"أسوشيتد برس": "فيسبوك" أنشأ أوتوماتيكيا مئات الصفحات المؤيدة لـ "داعش" و"القاعدة"

مصادر يمنية: الإخوان تستخدم المؤسسات الخيرية لدعم التنظيمات المسلحة

الداخلية تعلن مقتل 9 إرهابيين فى مدينتى العبور و15 مايو


زيت وسكر

 أضرار “الباديكير” قبل موعد الطبيب

تعرف على حجم أحمال شبكة الكهرباء اليوم

سقوط مافيا لتهريب الأسمدة المدعمة بأسوان

تطوير الخدمات الطبية المقدمة لسجناء الشرقية

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
انقلاب الفساد الناعم
ماجد حبته
ثورة الفئران!
د.مينا بديع عبدالملك
الأمانة التى نفتقدها فى حياتنا
سيد عبدالقادر
الكومبارس الخونة.. سيموتون غرباء
المزيد

الثقافة

"ثقافة الفيوم" تناقش المشكلة السكانية وآثارها على المجتمع

ندوات ومحاضرات بفرع ثقافة أسيوط

حفل كورال الصولفيج بقصر الأمير طاز الخميس المقبل

اليوم.. مناقشة "تراث محمد عبد العزيز مرزوق" بمكتبة القاهرة الكبرى

صفحتنا ع الفيس بوك