جودة HD| مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم| بث مباشر يلا شوت

مازالت الساحرة المستديرة تخطف انظار العشاق في جميع أنحاء العالم وبالاخص في اللقائات الهامه ذا السطح الساخن كما هو حال مباراة اليوم مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم، الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019.

ويحتضن مباراة اليوم ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث المباراة الهامة والمرتقبة التي ينتظرها الملايين من عشاق كورة القدم في جميع أنحاء العالم والوطن العربي والتي ستجمع بين عملاقي الكرة فريق ريال مدريد الأسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي في إطار دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2019-2020، ويتوقع الجميع أن تكون مباراة الليلة من أقوى المباريات في هذه البطولة.

مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد اليوم بث مباشر

تأتي مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان الليلة ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الأولى التي تعد من أقوى المجموعات في هذه البطولة، حيث تضم المجموعة كلا من ريال مدريد الأسباني، ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، وفي نفس اليوم تقام مباراة جالطة سراي التركي، وكلوب بروج البلجيكي”، والملفت للنظر ان الفريق الملكي يعاني في مباراة الليلة من كثرة الإصابات والغيابات العديدة، حيث سيغيب عنه ما يقرب اكثر من سبعة لاعبين هم " مارسيلو، مودريتش، فالفيردي، إيسكو، أسينسيو، وراموس"، كذلك سيعاني الفريق الفرنسي من غياب اثنين من ألمع نجومه هم "كليان إمبابي، وكافاني".

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة لها بث مباشر

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إقامة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء 18-9-2019 على أرضية وحيضتن ملعب حديقة الأمراء، وسوف تقام المباراة في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة والساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تذاع المباراة حصريا عبر قناة Bein Sports HD 1 AR.