الأمم المتحدة: لا يوجد أخطر مما يحدث في الخليج

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الهجمات الأخيرة التي لحقت بمنشآت شركة النفط السعودية "أرامكو" السبت الماضي، مؤكدًا أن هذه الهجمات بمثابة تصعيد خطير وانعكس على الأسواق العالمية.



وقال "جوتيريش" في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، إن خبراء أمميين غادروا إلى المملكة العربية السعودية وفق شروط مجلس الأمن، مشيرًا إلى أنهم سيرفعون تقريرهم لمجلس الأمن المعني بشكل مباشر بما يجري في الخليج.



وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه لا يوجد ما هو أخطر مما يحدث في الخليج، مضيفًا: "ملتزمون بالتصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار المنطقة، ولا يوجد الآن أخطر مما يحدث في الخليج".