الشرطة الإيطالية تغلق 700 ألف حساب غير قانوني لتقديم خدمات تليفزيونية

أغلقت الشرطة الإيطالية ما لا يقل عن 700 ألف حساب غير قانوني لتقديم خدمات تليفزيونية بمقابل مادي، يتم من خلالها مشاهدة مباريات كرة قدم ومواد ترفيهية متميزة، وذلك في إطار عملية واسعة النطاق.

وقالت مباحث الأموال العامة في بيان اليوم الأربعاء إن المشتركين في خدمات البث غير القانونية يخاطرون بالتعرض لغرامة تصل إلى 26 ألف يورو (28750 دولار) وأحكام بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وثلاثة أعوام.

وقالت الشرطة إنه عندما تم تعطيل الخوادم التي تدعم "أكبر شبكة مشاركة دولية للمحتوى التليفزيوني المسروق"، كان هناك 700 ألف مستخدم نشط، ولكن العدد الإجمالي للمشتركين قدر بنحو 5 ملايين شخص.

وتم إجراء التحقيق الذي قاده ممثلو الادعاء من مدينة نابولي بجنوب إيطاليا، بمساعدة السلطات البلغارية والألمانية واليونانية والفرنسية والهولندية، فضلا عن وكالة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجست".

وقالت "يورو جست" إنه "تم إغلاق أكثر من 200 خادم في ألمانيا وفرنسا وهولندا وأكثر من 150 حساب باي بال خاصة بالمجرمين".

وأضافت الوكالة الأوروبية إن "الضرر" الاقتصادي الناجم عن الشبكة الإجرامية التي كانت تدير خدمات غير قانونية لتزويد مشتركين بمحتويات تليفزيونية بالاشتراك "تصل إلى نحو 5ر6 مليون يورو، الأمر الذي عرض للخطر مزودي خدمة تليفزيونية يعملون بشكل قانوني".