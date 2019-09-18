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رئيس جامعة طنطا يشيد بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 06:19 م
جريدة الدستور
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استقبل رئيس جامعة طنطا الدكتور مجدي سبع، وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بحضور العميد أيمن جمال مدير المتابعة الميدانية للجهات الحكومية، وكل من: المهندس كرم خليفة، وأسماء حسن لبحث سبل تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والرد عليها إلكترونيا داخل كليات الجامعة.
وأكد رئيس الجامعة، في تصريح اليوم الأربعاء، أن اللقاء يأتي تفعيلا لقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مشيدا بهذه الخطوة الفعالة لتقديم أفضل الخدمات الجامعية.
وأوضح سبع، أنه سيتم تفعيل المنظومة عن طريق الموقع الرسمي للجامعة والبوابات الإلكترونية الخاصة بكافة القطاعات والكليات والوحدات والمستشفيات الجامعية بما يضمن سرعة تحقيق الربط الكامل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وأيضًا بما يضمن سلامة تداول الشكاوى وسرعة البيانات والمعلومات المتعلقة بها والرد عليها إلكترونيا، وذلك في ضوء اهتمام الدولة وتوجهات القيادة السياسية.
ومن جانبه، قال مدير المتابعة الميدانية للجهات الحكومية العميد أيمن جمال، إن اللقاء يأتي في إطار توعية القائمين على المنظومة في جامعة طنطا بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين من خلال خطة توعوية تشمل ندوات تعريفية، وورش عمل لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين، موضحا أنه يتم تلقى الشكاوى من خلال الرابط www.shakwa.eg، وأيضا الخط الساخن على رقم (16528) أو تطبيق "إيجابي" عبر التليفون المحمول.

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