الأربعاء 18 سبتمبر 2019 الموافق 19 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

"هواوي" تطلق أول سماعة لاسلكية مدعمة برقاقة Kirin A1

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 06:19 م
جريدة الدستور
طارق عتمان
طباعة
طرحت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك عن FreeBuds 3 أول سماعات آذن لاسلكية مدعمة برقاقة معالج Kirin A1 وبنظام تشغيل LiteOS المتطور وتدعم سماعات FreeBuds 3 الاتصال لاسلكيًا عبر تقنية بلوتوث 5.1 (BT 5.1 & BLE 5.1) لمنح المستهلكين تجربة صوتية عالية الجودة في مختلف التطبيقات وظروف الاستخدام.

وتتميز سماعات هواوي FreeBuds 3 برقاقة معالج Kirin A1 التي تدعم وضعين للاتصال عن طريق تقنية بلوتوث 5.1 وهما BT وBLE بوحدة معالجة متقدمة لبلوتوث، وحدة معالجة قوية لمعالجة الإشارة الصوتية، معالج تشغيل تطبيقات باستهلاك طاقة منخفض جدًا مع وحدة معالجة منفصلة لإدارة استهلاك الطاقة، ويوفر هذا تجربة اتصال عالية الكفاءة ومستقرة تمامًا.

ومن جانب آخر، تتضمن رقاقة معالج Kirin A1 على معالج إشارة رقمية قوي لمعالجة إشارة الصوت (DSP)، وهو يوفر السرعة اللازمة لاكتشاف الضوضاء والصوت المحيط لحظيًا وتنفيذ خوارزمية عزل الضوضاء، ليحصل المستخدم على صوت نقي وخالي من أي تشويش أو ضوضاء أما خوارزمية التعرف على الكلام المحسّنة التي تدعمها السماعة، فتتيح للمستخدم تشغيلها بأوامر صوتية والوصول بسهولة إلى المساعد الذكي دون الحاجة للضغط على الأزرار.

وبدأت هواوي بتطوير النظام Huawei LiteOS في العام 2012 ليكون منصة البرمجيات المخصصة لتشغيل أجهزة إنترنت الأشياء، والربط بينها والبرامج والتطبيقات الخارجية الأخرى. وأطلقت هواوي هذا النظام في العام 2015 ليستخدم على نطاق واسع في العديد من الأجهزة، مثل هواتف هواوي الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والمنزل الذكي والخدمات العامة في المدن وما شابه ذلك.

ويعمل النظام LiteOS كمنصة تربط تطبيقات الأجهزة بالخدمات، وهو يتوافق مع مختلف الرقاقات والأجهزة ويعزز أداءها، ويمثل واجهة قياسية للوصول إلى وظائف مختلف الأجهزة، ويقدم بذلك مجموعة شاملة من الإمكانات وهو ما يميز Freebuds 3 ليمكنها من الاتصال بسرعة أكبر وبسهولة بمختلف أجهزة هواوي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شركة ناشئة تكشف عن نظام جديد للتخلص من الضوضاء أثناء النوم

"هواوي" تطلق حزمة تحديث جديدة لسلسلة هواتف Mate 10

ميزة جديدة فى هواتف هواوى "Mate 10"

هواوي تطلق Nova 3 للحجز المُسبق في الأسواق المصرية

موضوعات متعلقة

منذ يوم

فشل في اغتصابه.. تفاصيل مقتل "طفل قنا" على يد نجل حارس عقار

منذ حوالي 6 ساعات

مقتل 9 عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية

منذ حوالي 20 ساعة

فرج عامر يفجر مفاجأة حول تولي حسام حسن قيادة المنتخب

منذ يوم

بالفيديو.. الأرصاد تحذر من نشاط الرياح في 3 محافظات

ads

الصور

image description

حضره جمعة وهاشم.. كواليس المؤتمر الصوفي العام في صور

image description

المؤتمر الدولى الثالث لقيادات تكنولوجيه المعلومات والاتصالات

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

image description

محمد أبو مسلم.. يحصد المركز الأول في تزيين السيارات عالميا

الأكثر قراءة

بالمستندات.. الملف الأسود لـ"الأميرة إسماعيل الضبع" المسيئة للدولة المصرية

انخفاض أسعار الذهب 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 682 جنيهًا للجرام

التحالف العربى يكشف تفاصيل استهداف منشأتى أرامكو

فرج عامر يفجر مفاجأة حول تولي حسام حسن قيادة المنتخب

أيام زمان

لأن كلاهما مُلوّن

تعرف على كواليس طلاق أمينة رزق بعد 11 يومًا من الزواج

تعرف على سبب فقدان سيد مكاوي لبصره.. ومحاولة والدته التبرع بإحدى عينيها له

"رب ضارة نافعة".. حادث سيارة أنقذ أمينة رزق من عملية نصب كبيرة

الصحة

الخامات اللامعة موضة الرجال فى شتاء 2020

سرعة انتشار الأوبئة تهدد بقتل 80 مليونًا في يومين

الأطعمة الغنية بالحديد تزيد من فرصة الإصابة بالسرطان

دراسة: النوم المتأخر يزيد وزن المراهقات

الرئيس نيوز

عبد الغفار: العلاقة بين مصر والسودان ليست "علاقة محاور"

حمدوك لـ"مدبولي": ننظر بإعجاب للتجربة المصرية.. ونتطلع للإستفادة منها

السيسي لـ"حمدوك": مصر حريصة على عودة السودان لدوره الطبيعي

المالكي: 25 طائرة مسيرة وصاروخا قصفت "أرامكو"

منوعات

روسيا تحتجز 161 كوريًا شماليًا اصطادوا فى بحر اليابان

استئصال "قرن شيطان" من رأس هندي

مسابقة عالمية للجزارين في كاليفورنيا 2020

كينيا تتسلم 6 مروحيات أمريكية في ديسمبر

كشكول

رئيس جامعة أسيوط: توفير سبل الدعم العلمى لطب الأقصر فى أول عام دراسى لها

إعفاء أبناء العاملين والأساتذة بطنطا من مصروفات البرامج بنسبة 25%

رئيس جامعة المنوفية يوافق على زيادة قيمة التكافل للطلاب

جامعة عين شمس: 15 أكتوبر أخر موعد لغير المسددين للمصروفات الدراسية

إسلام سياسي

الانفجارات تضرب شمال سوريا وتقتل مدنيين

"أسوشيتد برس": "فيسبوك" أنشأ أوتوماتيكيا مئات الصفحات المؤيدة لـ "داعش" و"القاعدة"

مصادر يمنية: الإخوان تستخدم المؤسسات الخيرية لدعم التنظيمات المسلحة

الداخلية تعلن مقتل 9 إرهابيين فى مدينتى العبور و15 مايو


زيت وسكر

 أضرار “الباديكير” قبل موعد الطبيب

تعرف على حجم أحمال شبكة الكهرباء اليوم

سقوط مافيا لتهريب الأسمدة المدعمة بأسوان

تطوير الخدمات الطبية المقدمة لسجناء الشرقية

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
انقلاب الفساد الناعم
ماجد حبته
ثورة الفئران!
د.مينا بديع عبدالملك
الأمانة التى نفتقدها فى حياتنا
سيد عبدالقادر
الكومبارس الخونة.. سيموتون غرباء
المزيد

الثقافة

"ثقافة الفيوم" تناقش المشكلة السكانية وآثارها على المجتمع

ندوات ومحاضرات بفرع ثقافة أسيوط

حفل كورال الصولفيج بقصر الأمير طاز الخميس المقبل

اليوم.. مناقشة "تراث محمد عبد العزيز مرزوق" بمكتبة القاهرة الكبرى

صفحتنا ع الفيس بوك